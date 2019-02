I sondaggi politici del 4 febbraio 2019

Da quando è tornato dal suo viaggio a fine 2018, Di Battista non si è fatto alcun problema ad andare contro l'alleato di governo del M5s sulla maggior parte dei temi caldi, dalla Tav al Venezuela, dal caso Diciotti all'Afghanistan.

L'ABBRACCIO DI DI MAIO A DI BATTISTA

Con poco da perdere e tutto da guadagnare, il fumantino grillino parla alla base dura e pura del Movimento, disinteressandosi degli equilibri di governo. D'altra parte, Di Maio ha fatto i suoi calcoli scegliendo fin da subito di andare a braccetto con il vecchio amico Ale. In vista delle elezioni regionali ed europee, il leader pentastellato ha voluto prendere le distanze dall'alleato leghista, da cui stava venendo fagocitato, per riprendere in mano le battaglie storiche grilline. Il ticket con Di Battista, inoltre, può essere servito per tenere più vicino possibile quella che per lui è la minaccia più grande all'interno del Movimento.