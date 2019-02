Cosa ha detto la Commissione Ue sulla Tav

«Non possiamo escludere, in caso di ritardi ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i contributi già versati» per la Tav, oltre al «rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti» europei. Lo ha ricordato un portavoce della Commissione Ue, ribadendo la posizione sulle incertezze che gravano sulla realizzazione della Torino-Lione. «La attuale analisi costi-benefici» su cui lavora il governo italiano «non è stata richiesta dalla Commissione», ha detto il portavoce, ricordando che già era stata presentata nel 2015.

ANALISI CONGIUNTA DI FRANCIA E ITALIA APPROVATA NEL 2015

Parlando in particolare dell'analisi costi-benefici il portavoce ha spiegando che questa era già stata presentata in modo congiunto da Italia e Francia nel 2015 e valutata positivamente dal board della Cef per l'attribuzione dei fondi. «Dobbiamo stare attenti ai ritardi che già ci sono a causa della sospensione degli appalti», ha detto il portavoce, ricordando che sono 813,8 milioni di euro i fondi Ue approvati e stanziati per la Tav. Finora Bruxelles non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte di Roma.

TONINELLI: «DA NOI NESSUN PREGIUDIZIO, SPERO NON NE ABBIA NEMMENO LA LEGA»

In mattina sulla questione che più agita la maggioranza in queste ore si era espresso il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. «Noi non abbiamo alcun pregiudizio», ha detto, «spero non ne abbia neanche la Lega. Se delle persone che si guardano negli occhi in maniera concreta capiscono se conviene e o no faranno la scelta migliore, quindi non cadrà il governo sulla Tav». Toninelli ha anche aggiunto che se l'opera non si dovesse fare «i soldi non si perderanno», ma non ha risposto sul tema delle eventuali penali.