Perché anche a Toninelli dovrebbe "fregare" di Lione

3. CALCIO: LA SQUADRA CHE HA BATTUTO IL PSG E ASPETTA MESSI

A Lione tra l'altro si vede un gran calcio. La squadra di casa allenata da Bruno Génésio ha inflitto, domenica 3 febbraio, la prima sconfitta in Ligue 1 alla corazzata Paris Saint-Germain. Evento che ha regalato un primato alla Juventus, diventata l'unica squadra nei primi cinque tornei in Europa (Francia, Germania, Spagna, Inghilterra e Italia) a non aver mai perso una partita in campionato. A difendere la porta del Psg nella partita del k.o. non c'era però Gianluigi Buffon, che proprio da Torino si era trasferito in Francia durante l'estate del 2018. Per gli appassionati c'è poi un altro grande appuntamento da segnare in agenda: martedì 19 febbario a Lione gioca il Barcellona di Lionel Messi negli ottavi di finale di Champions league. Ma l'enorme «buco nella montagna» difficilmente sarà ultimato per quella data.