La solitudine del papa nel Medio Oriente in fiamme

Il papa ha raggiunto il cuore del Golfo Persico, gli Emirati Arabi Uniti (Eau) – è la prima volta di un pontefice - per una trasferta che lo catapulta, oltre l’eccezionalità dell’evento, in quell’ampia regione mediorientale sconvolta in modo ormai cronico da una serie di conflitti per i quali non esiste più nemmeno un barlume di negoziato. «Sono in partenza per gli Emirati Arabi Uniti. Mi reco in quel Paese come fratello, per scrivere insieme una pagina di dialogo e percorrere insieme sentieri di pace. Pregate per me!», recitava il tweet del Papa poco prima della partenza, e di quelle preghiere Francesco ha davvero bisogno per la sua missione di pace.