Giuseppe Conte studia da Tsipras di destra

IL GOVERNO SPACCATO E L'OPPOSIZIONE AUTOLESIONISTA

Molti pensano che alla fine ci sarà un pateracchio, lo scambio no-Tav con salvacondotto per Salvini, ovvero che i pentastellati si spaccheranno perché una parte di loro andrà in soccorso a Salvini in procinto di annegare nelle sue macchinazioni. La paura che sembra dominare i due partiti di governo diventa panico per chi osserva con un minimo di amor di patria quello che sta accadendo. Salvini e Di Maio litigano sul reddito di cittadinanza, si contrastano sulla Tav, non hanno la stessa idea su come e se liquidare Maduro. In questo casino ci si mettono anche i giornali di riferimento con Libero e La Verità che diffamano ogni giorno i cinque stelle e Il Fatto quotidiano che sfotte Salvini.