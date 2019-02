Salvini non ha intenzione di presentarsi alla Giunta per la Diciotti

LA VERSIONE: SCELTA POLITICALE COLLEGIALE DEL GOVERNO

Il vicepremier dunque non ha intenzione di comparire nell'Aula di Sant'Ivo alla Sapienza, sede della Giunta. La memoria potrebbe essere arricchita con le dichiarazioni degli alleati di governo sul fatto che la scelta di trattenere a bordo della nave militare "U. Diciotti" 177 migranti dal 20 al 25 agosto 2018 sia stata una scelta politica e collegiale dell'intero esecutivo. E non solo sua.

I TEMPI: LAVORI DA CONCLUDERE ENTRO IL 23 FEBBRAIO

In ogni caso, l'organismo deve concludere i suoi lavori entro il 23 febbraio. Anche per consentire ai parlamentari di seguire il voto in Sardegna il 24. La procedura in Giunta è rigida e prevede (art.135 bis del Regolamento) che questa debba presentare la sua proposta all'Assemblea di Palazzo Madama entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. Atti pervenuti alla presidenza del Senato, e da questa assegnati alla Giunta, il 23 gennaio.

SALVINI: «PRECEDENTE GRAVE SE IL SENATO DICE SÌ»

Salvini, dopo essere andato nel pomeriggio del 4 febbraio a Sant'Ivo a visionare le carte (Gasparri ha ricordato che «gli atti possono essere letti solo dai componenti della Giunta e dall'interessato. Da nessun altro»), ha avvisato in tivù che, nel caso in cui il Senato dicesse sì alla richiesta dei magistrati di poterlo processare, «sarebbe un precedente grave» non tanto per lui, quanto «perché vorrebbe dire che parte della magistratura decide quello che il governo può o non può fare» e «domani potrebbe toccare al ministro dell'Ambiente o dei Trasporti...». Il Movimento 5 stelle è avvisato.

LA PROCEDURA: SI METTONO AI VOTI EVENTUALI PROPOSTE CONTRARIE

Dopo la presentazione della versione di Salvini, timing e procedura sono obbligati: Gasparri, che è anche relatore, deve fare la sua proposta, da discutere e votare dai commissari. Quindi la relazione deve essere portata in Aula (può essercene anche una di minoranza) entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti, anche se tale termine è stato più volte disatteso. Dopo di che, se la Giunta dice sì all'autorizzazione e non vengono formulate proposte contrarie, l'Assemblea non vota intendendosi approvata la decisione della Giunta. In caso contrario, si mettono ai voti le proposte contrarie all'autorizzazione che si intendono respinte se non ottengono il via libera dalla maggioranza assoluta dei componenti.