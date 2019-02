Ok del Consiglio dei ministri a Paolo Savona alla Consob

QUALI NORME VIOLEREBBE: IN CONFLITTO CON LE LEGGI MADIA E FRATTINI

Ma quali sono le ragioni di incompatibilità? Diverse, come ricordato da Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato: «Savona ha lavorato fino a maggio 2018 per il fondo Euklid, quindi per un soggetto vigilato da Consob, in più risulta in conflitto con le leggi Madia e Frattini. Ci troviamo di fronte a una situazione gravissima e senza precedenti». Fonti della maggioranza però hanno voluto sottolineare come la legge Madia sulle incompatibilità riguardi la Pubblica amministrazione, ma non le authority indipendenti tipo Bankitalia o Consob.