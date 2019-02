Perché il viaggio del papa negli Emirati è storico per l’islam

LIBERTÀ (LIMITATA) DI CULTO

Gli Emirati sono la petromonarchia assoluta meno chiusa sulla libertà di culto: la prima chiesa nella confederazione di piccoli regni risale all'inizio degli Anni 60, mentre in Arabia Saudita gli edifici religiosi diversi dalle moschee sono ancora vietati; al momento, ad Abu Dhabi e dintorni si contano una ventina di chiese e una cattedrale, molte più che in Qatar e negli altri Paesi del Golfo. Nondimeno, anche negli Emirati Arabi resta proibito esibire simboli religiosi che non siano quelli musulmani (e di per sé anche l'Islam rifugge le rappresentazioni). E mai, fino alla storica messa di Francesco nello stadio di Abu Dhabi del 5 febbraio 2019, si sono svolte funzioni religiose pubbliche diverse dai riti islamici. Questione di identità e di cultura, prima ancora che di sharia: poteva essere un caso che nessun papa fosse stato in Arabia?

LA SHARIA ALLA BASE DELLA SOCIETÀ

Negli Emirati come in Arabia Saudita, in Qatar come in Bahrein, le conversioni dall'islam al cristianesimo o ad altre fedi sono punibili con la morte: è apostasia, il reato capitale peggiore prima dell'ateismo. Non si può fare proselitismo al contrario, per un musulmano anche avere una Bibbia in casa infrange le regole del Corano. Ma se nella maggioranza degli Stati arabi e mediorientali – a maggioranza musulmana – il rispetto del libro del Profeta è ormai delegato alla sfera privata, ed è tollerata la presenza fisica, anche esplicita, di luoghi e simboli religiosi diversi dall’islam (in Egitto, Tunisia, Libia, Algeria, Siria, Libano, anche in Giordania che resta una monarchia islamica come il Marocco, dove sono ammesse le chiese ma illegali le conversioni), nei regni del Golfo di stretta osservanza il Corano è la base della società.