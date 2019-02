Le conseguenze rischiose del reddito di cittadinanza

La card è stata presentata da Luigi Di Maio, il reddito di cittadinanza è pronto a partite. Non senza dubbi e possibili conseguenze negative però. A fare le pulci alla misura bandiera del Movimento 5 stelle sono stati in tanti il day after della messa online del sito redditodicittadinanza.gov.it, nel susseguirsi di audizioni sul decretone alla Commissione Lavoro del Senato. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, Giuseppe Pisauro, ha spiegato per esempio che il reddito così come è stato concepito «svantaggia le famiglie più numerose» rispetto ai nuclei composti da una sola persona. Il problema è che la povertà, ha evidenziato l'Upb, è «diffusa soprattutto tra i nuclei più numerosi, mentre i pensionati sono a meno rischio».

SUSSIDIO SOLO PER IL 72,5% DEI NUCLEI IN POVERTÀ ASSOLUTA

Inoltre il sussidio raggiunge «il 72,5% dei nuclei in povertà assoluta», dunque oltre un quarto delle famiglie più in difficoltà non sarebbe raggiunto, secondo Pisauro. Il calcolo si ottiene confrontando le famiglie in povertà assoluta stimate dall'Istat, 1,8 milioni, e la platea potenzialmente interessata dal beneficio, «1,3 milioni di famiglie».