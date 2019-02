Sospesa la revoca della scorta al giornalista Sandro Ruotolo

Sandro Ruotolo continuerà ad avere la scorta. Almeno per ora. Il giornalista ha confermato, con un tweet, che la revoca della protezione è stata sospesa. «Anche se non ho ricevuto ancora una comunicazione formale è tutto vero. È stata sospesa la revoca della mia scorta. Dal 15 febbraio non sarei stato più protetto. La scorta resta. Gli organi preposti dovranno quindi rivalutare la mia situazione e decidere di conseguenza» ha spiegato il giornalista. In mattinata era stato il presidente della Commissione antimafia, il senatore Nicola Morra, ad anticipare che stava maturando una decisione in questo senso: «A breve, potrebbe esserci un ripensamento, questo è quello che auspico. Stiamo facendo le nostre valutazioni e chi di dovere è stato già informato» aveva spiegato. Più tardi, all'annuncio della decisione, ha aggiunto: «Ho sentito Sandro Ruotolo ha vinto lo Stato in cui crediamo, la vinto lo Stato che non viene meno ai suoi doveri e che protegge chi indaga sulla mafia. Ho sentito Sandro Ruotolo ha vinto lo Stato in cui crediamo, la vinto lo Stato che non viene meno ai suoi doveri e che protegge chi indaga sulla mafia».