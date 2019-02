I nomi caldi per il dopo Boccia in Confindustria

IL NORD RIALZA LA TESTA DOPO ANNI DI GESTIONE ROMANOCENTRICA

Boccia ha accettato questa regola d'ingaggio, quindi a maggio 2019 dovrebbe nominare come prevedono i suoi poteri un consiglio d'amministrazione che poi designerà lui. Parallelamente, e sempre a villa Blanc, c'è un'altra piccola partita di potere visto che a fine anno si libera anche la vicepresidenza esecutiva di Luigi Serra, molto ambita e che in teoria dovrebbe essere assegnata all'ex ministro Paola Severino, anche lei vicepresidente. Ma più che i submovimenti, in questa vicenda sono emblematici sia il tentativo di Boccia di trovare un sicuro riparo sia la condizione posta dalla Marceglia per capire quanto sarà feroce e senza esclusione di colpi la corsa alla presidenza di viale dell'Astronomia. Anche perché gli industriali del Nord, dopo anni di una Confindustria sostanzialmente romanocentrica, vogliono recuperare il tempo e lo spazio perduto.

LUIGI ABETE VERSO IL PASSO INDIETRO

L'era Boccia si chiude all'insegna della debolezza e delle spaccature. I rapporti con il governo e soprattutto il potere d'interdizione verso l'azione dei gialloverdi sono al minimo. Lo dimostra il fatto che dietro le quinte Confindustria sta faticando non poco per ottenere da Luigi Di Maio un ruolo più operativo nel reddito di cittadinanza per le agenzie private di lavoro. C'è poi la sempiterna crisi de Il Sole 24 Ore, dove non è bastato un aumento di capitale per rimettere economicamente in sicurezza il quotidiano salmonato, con le banche creditrici che stanno alla finestra in attesa di capire se ci saranno cambiamenti negli assetti proprietari che al momento vedono Confindustria azionista di maggioranza assoluta. Un azionista er altro in grande affanno, visto che sui 30 milioni immessi nell'aultimo aumento di capitale sta scontado una minusvalenza teorica di oltre 20. Senza contare che potrebbe essere presto in uscita dal cda un esponente di primo piano come Luigi Abete, che agli amici avrebbe confidato di stare meditando un passo indietro dopo oltre 15 anni di indefessa e negli ultimi assai discussa presenza.