Il Pd ha proposto una riforma per il bicameralismo differenziato

VOTO DI FIDUCIA SOLO DALLA CAMERA

Secondo gli emendamenti del Pd, il Senato verrebbe eletto «su base regionale e con metodo proporzionale»; questa sarebbe la prima differenza rispetto alla riforma Renzi-Boschi, nella quale i senatori non venivano eletti ma erano espressione dei Consigli Regionali. Inoltre c'è una differenziazione delle funzioni, con la sola Camera a essere la Camera politica che esprime la fiducia, mentre al Senato vengono attribuite funzioni di controllo e garanzia. Le uniche materie ad essere esaminate paritariamente dai due rami del parlamento sarebbero le riforme costituzionali. Un secondo punto è l'estensione del voto ai diciottenni anche per l'elezione del Senato. Il terzo punto riguarda il taglio, da 58 a 40, del numero dei delegati regionali che prendono parte all'elezione del Presidente della Repubblica, alla luce dell'equilibrio col numero più basso dei parlamentari.

SI TEME LA NON AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI

«Noi per una riforma ci siamo», ha detto Parrini, «per una pagliacciata o uno spot patacca no. L'atteggiamento del Pd sul ddl della maggioranza dipenderà dall'accoglimento delle nostre proposte». Il primo scoglio sarà la dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti da parte della presidente Elisabetta Casellati, che avverrà al termine della discussione generale, tra mercoledì 6 e giovedì 7. «Confidiamo nella presidente Casellati», ha detto Parrini, «che non ripeta il colp di mano avvenuto in Commissione, dove i nostri emendamenti sono stati dichiarati inammissibili».