Salvini ha presentato la sua memoria difensiva sul caso Diciotti

È una memoria difensiva «tecnica, e non politica» quella di Matteo Salvini, che il 7 febbraio sarà sul tavolo dei 23 senatori della Giunta per le immunità. Non prima, anche se a Palazzo Madama è arrivata la serata prima. Salvini ha deciso di puntare la sua linea su due aspetti: primo, la decisione di non far sbarcare per 5 giorni i 177 migranti soccorsi ad agosto dalla nave Diciotti fu un'iniziativa del governo, e non personale del ministro dell'Interno. Secondo, fu dettata da ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

VOTO DELLA GIUNTA ENTRO IL 23 FEBBRAIO

Allegati alla memoria i documenti firmati dal premier Giuseppe Conte, dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Così Salvini affronterà la Giunta che per prima dovrà decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il reato di sequestro di persona aggravato, di cui lo accusa il Tribunale dei ministri di Catania. La Giunta dovrebbe decidere entro fine febbraio (la deadline scade il 23), ma il voto potrebbe arrivare tra il 19 e il 20, prima delle elezioni in Sardegna del 24. Poi toccherà all'Aula. E la decisione di allegare alla sua memoria difensiva anche quelle di Conte e degli altri big M5S del governo punterebbe a convincere il variegato fronte pentastellato di Palazzo Madama a dire no all'autorizzazione.