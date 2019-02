La sinistra del tutti contro tutti ci consegna a Salvini

C’è una frase che Massimo D’Alema avrebbe detto alcuni anni fa e che ben descrive quello che molti di noi pensano del dibattito a sinistra oggi: «Questo autolesionismo è la conferma di ciò che penso da anni. La sinistra è di per sé un male. Soltanto l’esistenza della destra rende questo male sopportabile». Non so se il mio amico abbia davvero pronunciato questa sentenza, ma c’è in essa un fumus veritatis indiscutibile. L’autolesionismo di questi ultimi tempi prende sembianze assai singolari. Non si limita a denigrare quel che si muove a sinistra ma produce quello strano fenomeno per cui partiti, partitini, leader, aspiranti leader si occupano di ciò che deve fare o non deve fare la parte di sinistra che non amano più che dire quel che sarebbe opportuno far sapere al Paese. Gli esempi sono numerosissimi.