Chi sono i gilet gialli italiani

UN EX CANDIDATO SINDACO COME PORTAVOCE

Ad Antonio Del Piano è collegato anche un altro sito registrato il 23 novembre, opposizionepopolare.it, che sembra quasi una fotocopia del precedente, con rimandi al commercio solidale, la salvaguardia ambientale e il diritto allo studio. Ma cercando in Rete si trovano altre tracce di Del Piano. Nel 2016 per esempio tentò di entrare in politica candidandosi a sindaco di Napoli. La sua lista "Ricomincio da 10" aveva come principale obiettivo quello di creare un azionariato popolare per acquistare lo stadio San Paolo e trasformarlo nel Maradona Stadium. Alla fine la candidatura non venne ammessa per errori nella presentazione della lista, ma le polemiche durante la breve campagna elettorale non mancarono. In particolare Del Piano venne criticato per aver realizzato una serie di manifesti elettorali con la maglia «Speziale innocente», in riferimento all'ultrà del Catania condannato per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti avvenuto durante gli scontri precedenti a Catania-Palermo il 2 febbraio del 2007. Sul suo profilo Facebook Del Piano posta con regolarità i suoi video in gilet giallo intervallandoli con contenuti sovranisti come un pezzo di Alain de Benoist, lo scrittore francese fondatore della Nouvelle Droite, rilanciato da Arianna editrice, la stessa che ha pubblicato i libri di del senatore M5s Elio Lannutti.

LE CRITICHE AL GOVERNO

Se i grillini hanno provato a cavalcare l'onda arrivando anche a incontrare alcuni leader francesi della protesta, la branca italiana del movimento non risparmia le sue critiche al governo gialloverde. Ci sono post contro la manovra, il Sud abbandonato e l'autonomia di Lombardia e Veneto. Matteo Salvini viene invece definito «traditore» mentre l'intero esecutivo è apostrofato come il greco Tsipras: «un nuovo garante del sistema». Dalla nascita ufficiale in poi i gilet nostrani hanno preso parte ad alcuni sit-in in giro per l'Italia come un volantinaggio sulla Bologna-Padova, una manifestazione davanti allo stabilimento della Glaxo Smith Kline di Verona e un piccolo raduno davanti alla Monsanto, a Milano. Lettera43.it ha provato a contattare il movimento sia via mail che telefonicamente, ma senza ottenere ancora un riscontro.