La strategia di Pd e Forza per ostacolare la nomina di Savona alla Consob

Un bug da inserire nella procedura di nomina, un parere giuridico che potrebbe rendere più difficile il trasferimento di Paolo Savona dal governo alla Consob. Sergio Mattarella ha ancora tempo per firmare il decreto della presidenza del Consiglio - e sulla pratica i suoi consulenti giuridici non avrebbero ancora dato un parere - mentre da Palazzo Chigi fanno sapere che l'economista non incorre in alcuna incompatibilità, perché le leggi in materia - la Frattini e la Madia - non si applicano alle cariche nelle autorità indipendenti. Ma a livello parlamentare le opposizioni stanno studiando una strategia per bloccare la nomina e mettere ancora più in crisi la maggioranza giallo-verde a pochi mesi dalle Europee. Anche sfruttando i mal di pancia dei Cinquestelle.