Raffaele Cantone ha deciso di lasciare l'Autorità nazionale anticorruzione

Raffaele Cantone ha deciso di lasciare la guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il magistrato si è sentito di troppo e non ha avvisato nessuno all'interno del governo. Perché la sua scelta è arrivata dopo otto mesi vissuti senza contatti né con il premier Giuseppe Conte, né con i ministri gialloverdi: «Mi sono sentito sopportato e siccome non sono uomo per tutte le stagioni ho meditato a lungo e poi ho capito che era arrivato il momento di tornare a fare il mio mestiere». Nelle ultime settimane Cantone si era detto più volte preoccupato per la norma che alza a 150 mila euro il tetto per gli appalti assegnabili con procedura diretta. E anche per alcune prese di posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, sulla necessità di riscrivere il codice degli appalti. Cantone ha già chiesto il trasferimento e al Consiglio superiore della magistratura ha indicato tre possibili sedi: Perugia, Torre Annunziata e Frosinone. Le sue ultime parole? «Non immagino neanche lontanamente che si possa definitivamente spazzare via la corruzione, chi lo dice o non sa cosa sono i corrotti o prende in giro il Paese. Ma penso che il Paese ce la possa fare, al di là delle oscillazioni fra la forca e il liberi tutti». Sul Corriere, Fiorenza Sarzanini ricorda come il primo a criticare Cantone sia stato proprio il premier Conte, che poco dopo essersi insediato a Palazzo Chigi disse che «dall’Anac non abbiamo avuto i risultati che speravamo». Non è andata meglio con il vicepremier Luigi Di Maio, tanto che più volte Cantone ha espresso perplessità affermando di non aver capito se l'esecutivo fosse «davvero interessato» alla materia dell'anticorruzione.