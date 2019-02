L'analisi costi benefici boccia la Tav Torino-Lione

L'INCOGNITA DEI COSTI DI PEDAGGI E ACCISE SULLA BENZINA

Come scrive il Corriere della Sera, infatti, a Parigi sarebbe stata consegnata solamente l'analisi costi-benefici tecnica, non invece la parte giuridica riguardante i costi per eventuali penali, finanziamenti da restituire all'Unione europea, come ha minacciato Bruxelles nei giorni scorsi, rimborsi ai costruttori. Questi extra-costi possono pesare in maniera significativa e determinare l'opportunità di continuare l'opera. Ma c'è poi un secondo aspetto da tenere in conto: così come per il Terzo valico, l'analisi della squadra guidata da Marco Ponti tiene conto, tra i fattori che rendono poco conveniente la costruzione dell'opera, i futuri mancati introiti di pedaggi autostradali e accise sulla benzina. Una scelta tecnica che però non tiene conto degli extrabenefici ambientali, che non si possono conteggiare ma che sono determinanti per una scelta politica.

SALVINI: «QUERELO CHI PARLA DI SCAMBIO CON IL CASO DICIOTTI»

Intanto infuria ancora una volta la polemica politica. L'analisi, scrive il Mit in una nota di replica a Salvini, «viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che è regolato da un trattato internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo. Successivamente e a strettissimo giro verrà condivisa in seno ai due contraenti del patto di governo», per poi aggiungere che «M5S e Lega sono in perfetta simmetria informativa sul dossier». Frase bizzarra, visto che il ministro dei Trasporti è del M5s e che, a meno di essersi sdoppiato, è a conoscenza diretta del dossier e dei numeri prodotti dalla squadra di Ponti. Che la tensione sia alta lo mostra anche il nervosismo di Salvini che è sbottato su un possibile scambio tra autorizzazione a procedere e via libera alla Tav: «Il prossimo che ne parla lo querelo. Io sono assolutamente tranquillo».

PER DI MAIO «L'IMPORTANTE È COLLEGARE GLI ITALIANI TRA DI LORO»

Intanto arriva la replica di Di Maio a Salvini, sempre in chiave sovranista: «Stia tranquillo, neanche io l'ho letta l'analisi costi-benefici. Però, io quando mi sveglio penso al fatto che da Roma a Pescara ci vogliono 7 ore in treno, non mi sveglio pensando a un buco per collegare Torino-Lione. Non mi sveglio pensando a come collegare meglio italiani e francesi, ma a come collegare meglio italiani e italiani».