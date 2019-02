La polemica sulle memorie di Conte e Di Maio sul caso Salvini Diciotti

Un documento firmato dal premier Giuseppe Conte e un altro a doppia firma del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, entrambi allegati alla memoria difensiva presentata da Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti ha fatto scoppiare un caso alla riunione della Giunta delle Autorizzazioni che deve valutare se permettere al tribunale dei ministri di procedere nei confronti del responsabile del Viminale. I documenti scagionavano Salvini sostenendo la tesi della iniziativa politica collegiale del governo e di una linea dettata dal primo ministro Conte. Ma in giunta è scoppiato il caso, perché secondo Pietro Grasso (Leu) quei documenti sono irricevibili. L'esponente Leu ha chiesto l'invio delle carte al tribunale dei ministri. La Giunta ha sospeso i lavori e dovrebbe tornare a riunirsi in giornata per valutare la richiesta. Il capogruppo 5s in Giunta, Michele Giarrusso, ha affermato: «Sollevando la questione dell'irricevibilità delle lettere del governo c'è chi vuole impedire al ministro Matteo Salvini di difendersi». Il presidente della giunta Maurizio Gasparri ha spiegato che la giunta si «riconvocherà per esaminare questo punto, oggi, al termine dei lavori d'Aula del Senato». In molti sostengono che il governo possa rischiare sul caso Diciotti ma la mossa di premier e vicepremier poteva avere anche l'obiettivo di fare scudo a Salvini di fronte ai parlamentari grillini.