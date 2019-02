Strategie per sconfiggere la propaganda della paura

La rappresentazione parziale della realtà costituisce una variabile rilevante al momento del voto, ma è importante comprendere quanto, e se, la divulgazione di informazioni inesatte costituisca concretamente una minaccia al dibattito democratico. In alcuni casi, il diffondersi di fake news ha provocato danni concreti come quanto accaduto in Sri Lanka, pochi mesi fa. La condivisione su Facebook di notizie false ha generato un’escalation di violenza fra la maggioranza cingalese buddista e la comunità islamica, accusata dai primi di aver tentato di avvelenare il loro cibo.

LA NECESSITÀ DI UNA CONTRO-NARRAZIONE

La sfida che si presenta ai professionisti della comunicazione è duplice: da una parte la necessità di restituire un’immagine reale della società, ridimensionando la «propaganda della paura e della disinformazione», e dall’altra la possibilità di creare un nuovo modello di comunicazione politica. Uno dei primi passi da compiere per realizzare una contro-narrazione efficace, e uno storytelling capace di convincere l’elettorato, si basa sulla diminuzione del divario fra percezione e verità. È importante trasmettere informazioni e dati corretti e verificabili, e, allo stesso tempo, svolgere un’operazione di sistematica denuncia delle notizie false diffuse. Spiegare per quale ragione le notizie false possono provocare danni alla società significa far comprendere l’importanza di un dibattito più informato su molte questioni e la necessità di adottare una prospettiva di lungo periodo per fare le proprie valutazioni.

IL BANCO DI PROVA DELLE EUROPEE

Per creare consenso non basta però contrapporsi al modello di un determinato gruppo politico ma è necessario proporre una nuova prospettiva, capace di generare un impatto forte. Offrire alternative concrete, partire dalla verità per costruire insieme agli elettori una nuova narrazione, proporre un’analisi più approfondita e meno immediata su alcune tematiche può rivelarsi una strategia vincente per convincere l’elettorato a supportare la propria mission. Le elezioni europee che si svolgeranno a maggio saranno l’occasione per valutare se i trend che hanno caratterizzato nel corso degli ultimi anni la comunicazione politica di molti partiti riscuoteranno lo stesso successo in termini elettorali o se invece, vedremo nascere altri e nuovi modelli di rappresentazione della realtà.