Cosa dice l'ultima proposta di legge leghista sulla flat tax

La proposta, peraltro, esenterebbe i redditi incrementali sia dalle addizionali locali sia dai contributi, senza comunque creare buchi nelle casse dei Comuni o dell'Inps, perché, si spiega sempre nella relazione che accompagna il testo, in tutto nove articoli, si tratta di redditi non dichiarati in precedenza. Sarà da vedere se questa idea troverà spazio nel maxi piano di detassazione annunciato da Matteo Salvini a fine gennaio, che dovrebbe portare in un primo step a un abbassamento dell'aliquota del primo scaglione Irpef, portandolo al 20% per tutti, e accompagnandolo al quoziente familiare. Per ora si tratta di una proposta parlamentare che, tra l'altro, Fratelli d'Italia rivendica, ricordando di averne presentata una analoga al Senato, già a inizio legislatura.