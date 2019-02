Perché i gilet gialli ripudiano Di Maio

Il movimento nato senza leader ha troppi leader. Non poteva che finire così per i gilet gialli, i contestatori francesi che si erano battezzati forza spontanea, senza capi e mire di potere, movimento dal basso ed espressione del popolo. Poi però nel popolo c'è chi, in vista delle Europee, ha mire di visibilità e punta a emergere come populista. Chi non sopporta la violenza, si tira fuori dai cortei e ne organizza altri, fondando altri movimenti dal basso, spontanei e popolari, dicono loro. E di certo c'è chi ha interesse a sgonfiare il fenomeno dei gilet gialli, che guarda caso si sparge in molti rivoli.

IL M5S GUARDA A DESTRA

Per un movimento popolare che non si è voluto, né probabilmente si è saputo dare un'organizzazione, è naturale differenziarsi in più anime. Se intravedono almeno due politiche, macroscopiche e sempre meno conciliabili, sovrastate da una massa ancora orgogliosamente apolitica. C'è l'area a sinistra, per i diritti e per le diversità oltre che contro le multinazionali e le tasse, e c'è l'area autoritaria e sovranista a destra. Proprio con il leader di quest'ultima, Christophe Chalencon, si sono incontrati a Parigi e si rivedranno presto a Roma il vice premier grillino Luigi di Maio e il co-leader del M5s Alessandro Di Battista, orfani degli indipendentisti britannici dell'Ukip e alla disperata ricerca di partner europei.