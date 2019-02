Il nuovo scontro Italia - Francia sui treni al confine

Un altro scontro tra Italia e Francia al confine, ma questa volta che coinvolge le forze dell'ordine dei due Paesi alleati e con una richiesta ufficiale di rispetto da parte del nostro ministero dell'Interno. Il 7 febbraio il ministero dell'Interno ha fatto sapere che sempre più frequentemente alcuni agenti della polizia doganale di Parigi salgono a bordo dei treni italiani, a Modane, per operazioni di controllo che tengono fermi i convogli. Il risultato sono forti ritardi che danneggiano viaggiatori e imprese. Problemi anche per i capotreni italiani: in alcuni casi i convogli sono partiti con le Forze dell'Ordine a bordo, e questo ha fatto scattare reazioni stizzite di Parigi, che avrebbe avvertito del rischio di misure detentive per i capotreni italiani che danno il via libera alla partenza.