L'Italia è razzista? Non quella che vedo io

L'ITALIA SOLIDALE COI MIGRANTI ESISTE E NE HO LE PROVE

A me è capitato per due giorni consecutivi di vedere una stessa scena che mi ha colpito. Ero sul 70, la linea di bus che da piazzale Clodio, a Roma, porta verso il centro e per due volte in giorni consecutivi a una diversa fermata una donna di colore ha cercato di portar su una carrozzina con un bimbo o una bimba. Porte piccole del bus e carrozzina dalle ruote fuori misura. Bus fermo ma nessuna protesta con decine di viaggiatori che si davano da fare per portare dentro la carrozzina e altri che cedevano il posto alla signora finalmente salita sul bus il cui autista pazientemente teneva fermo. Non una parola razzista, non un gesto di stizza per il ritardo. Solidarietà e comprensione. Non ditelo a Mario Giordano, potrebbe ammalarsi di fegato. Ripeto per due giorni ho assistito alla stessa scena (ovviamente non con le stesse persone). E allora perché disperare? Questo sentimento di “finemondo” travolge la sinistra che non ha la forza di tenere dritta la schiena e cerca dialogo con chi non vuole dialogare e crede che l’irrisione e l’insulto reciproco siano forme di lotta contro Salvini.