La polemica sugli spot governativi durante Sanremo 2019

L'esecutivo formato da Lega e Movimento 5 stelle infatti ha voluto usare la potenza di fuoco di Sanremo - che conta su un bacino d'utenza di 10 milioni di spettatori, stando ai dati di ascolto della prima serata - per sponsorizzare le sue misure-bandiera: il reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. E così - per la verità ben oltre la mezzanotte - sono andati in onda due spot che spiegavano i vantaggi dei provvedimenti. In particolare quello sul reddito alla fine recitava: «Una rivoluzione per il mondo del lavoro».