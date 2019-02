La Tav è una pietra tombale sul governo M5s-Lega

Cosa succederebbe in caso di rottura? A rimetterci dalla fine dell’alleanza, basata su un obsoleto contratto che oramai non riesce più a compensare le differenze, dovrebbero essere i grillini, che già ora sono in evidente calo nei sondaggi. Ma alla fine, anche per il Carroccio, tutto si ridurrebbe a una questione di numeri. Andando a elezioni anticipate, davvero Salvini pensa di poter rispolverare l’alleanza di centrodestra con un Silvio Berlusconi il cui ritorno in campo non sembra almeno sin qui incidere più di tanto sui consensi di Forza Italia? E per contro il M5s potrebbe mai pensare di ritirare fuori dal cassetto l’ipotesi di un’intesa con il Pd dopo che i dirigenti del Nazareno, compreso il probabile futuro segretario che pure inizialmente sembrava più disponibile, hanno escluso ogni possibile accordo?