Abruzzo: Berlusconi attacca il M5s e provoca Salvini

«Il 7 febbraio Fininvest ha perso più di 100 milioni in Borsa. Questo vuol dire che siamo tutti toccati, tutto ciò che fa il M5s al governo ha inciso drammaticamente sul Paese», ha detto Silvio Berlusconi rispondendo ai cronisti a Teramo sulle stime al ribasso della crescita nel 2019. Il leader di Forza Italia, in campagna elettorale per le Regionali in Abruzzo, ha anche commentato le recenti tensioni tra Italia e Francia: «Sono cose non devono capitare, sono cose che fanno male. Io sono amico della Francia, ho studiato anche alla Sorbona, sono addolorato anche personalmente».

«SALVINI E IL M5S? TOTALE DISACCORDO»

«Salvini dice di non voler rompere il contratto con il M5s? Salvini continua a ripetere questa frase per stare in pace con i suoi compagni di governo, io sono in totale disaccordo», ha detto Berlusconi. E a chi gli chiede se è rimasto deluso dalla conferenza stampa del centrodestra unito a Pescara, il leader di FI risponde: «No, l'ìncontro in privato è stato cordiale».