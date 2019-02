Berlusconi molli Salvini e apra a un'alleanza lib-lab

SERVE RICONQUISTARE GLI ELETTORI ORFANI DEL PENTAPARTITO

A questo punto Berlusconi e Meloni dovrebbero chiedersi che fare. Possono a loro volta rassegnarsi a benedire tante alleanze locali di centrodestra, ma a differenza della Lega non hanno il doppio binario; Salvini ha i governi locali col centrodestra e l’alleanza nazionale con Luigi Di Maio. Berlusconi e Meloni a livello nazionale hanno solo da invocare il rinsavimento del vicepremier. È pochino come base programmatica. La leader di Fratelli d'Italia onestamente può poco: al suo bancone espone un prodotto di destra, ma accanto ha il supermercato salviniano imbattibile quanto a sfondamento a destra. Altro discorso vale per Forza Italia. Il Cavaliere può rispolverare il copyright originario del partito, quello liberale, cattolico, socialista: un elegante cofanetto lib-lab messo in cantina dal Pdl che segnó la mescolanza con la destra finiana.