La crisi tra Italia e Francia vista dai giornali stranieri

Tutta l'Europa ne parla. Lo scontro dell'Italia con la Francia, che ha richiamato l'ambasciatore a Roma, non ha precedenti nell'Unione europea (Ue), della quale i due Paesi sono tra gli Stati fondatori. La crisi tra il governo populista giallo-verde e quello dell'establishment di Emmanuel Macron è di lunga gestazione, il gelo diplomatico conseguenza di una serie di attacchi del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord all'Eliseo e alla Francia più in generale. Di questo passo, chissà come finirà. Al di là delle repliche di rito è difficile che, in piena campagna per le Europee, l'escalation si fermi su temi che portano voti come i migranti, la protesta dei gilet gialli o anche l'estradizione dei terroristi dalla Francia. Naturale che gli altri governi dell'Ue ponderino che posizione prendere.

«IGNORANZA, IRRESPONSABILITÀ, SETE DI POTERE»