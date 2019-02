Celebrazione al Quirinale del Giorno del ricordo

LA TRAGEDIA DEI PROFUGHI ITALIANI

Dopo le stragi nelle Foibe, ha ricordato il capo dello Stato, «i circa 250 mila profughi, che tutto avevano perduto, e che guardavano alla madrepatria con speranza e fiducia non sempre trovarono in Italia la comprensione e il sostegno dovuti». La macchina dell'accoglienza e dell'assistenza «si mise in moto con lentezza, specialmente durante i primi anni, provocando agli esuli disagi e privazioni. Molti di loro presero la via dell'emigrazione, verso continenti lontani. E alle difficoltà materiali in Patria si univano, spesso, quelle morali: certa propaganda legata al comunismo internazionale dipingeva gli esuli come traditori, come nemici del popolo che rifiutavano l'avvento del regime comunista, come una massa indistinta di fascisti in fuga. Non era così, erano semplicemente italiani».