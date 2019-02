Quali sono i fronti possibili dello scontro tra Italia e Francia

LA BATTAGLIA PER IL SEGGIO EUROPEO ALL'ONU

Come se non bastassero i contrasti europei, anche in sede Onu si rischia un nuovo scontro, riguardo il seggio che la Francia ha annunciato di voler chiedere per la Germania all’interno del Consiglio di Sicurezza e al quale l’Italia ha ribattuto con la necessità di assegnare piuttosto un posto all’Unione europea. Quella francese, in realtà, è apparsa più come una provocazione, mentre la richiesta di Roma di un seggio per l’Europa è giustificata e non del tutto nuova: da una ventina d’anni si discute di questa possibilità, ma allora perché il rappresentante italiano non ha avanzato la proposta in occasione dell’Assemblea generale dello scorso settembre all’Onu? Il momento sarebbe favorevole anche alla luce della Brexit e dell’uscita del Regno Unito dall’Ue. Il fatto di aver rilanciato l’opzione solo dopo le dichiarazioni francesi è suonato più come un modo per ribattere, contrastando la posizione di Parigi. In questa fase delicata, dunque, ha assunto ancora più valore il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato l’esigenza di ricucire e ricucire in fretta, tenendo presente che l’Unione europea rappresenta una cessione di sovranità nazionale a un’autorità sovraordinata, la stessa alla quale si fa appello quando si tratta, ad esempio, di gestire la suddivisione delle quote di migranti.