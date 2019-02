Com'è andata l'assemblea degli ex soci della Popolare di Vicenza

«Bankitalia ha bisogno di discontinuità, non c'è alcuno scontro. Ma se si devono rinnovare le cariche del direttorio non possiamo pensare di confermare le stesse persone, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio arrivando all'assemblea nazionale degli ex soci della banca popolare di Vicenza al centro sport Palladio della città berica. «Queste persone», ha proseguito, riferendosi agli ex soci di Banca Popolare di Vicenza, « sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così come pure dalle istituzioni di controllo e dalle stesse banche».

DI MAIO: «A MAGGIO QUESTA EUROPA NON ESISTERÀ PIÙ»

«Non me ne frega niente dell'Unione europea», ha tuonato il leader pentastellato, «doveva vigilare e non l'ha fatto, noi siamo qua per metterci i soldi». All'Europa, ha continuato Di Maio, «stiamo scrivendo una lettera cordialissima in cui diciamo che vengono prima i risparmiatori e i loro problemi, e poi tutti quelli che sono i tecnicismi europei. Tanto questa Europa a maggio è finita. Per quel che mi riguarda dopo le elezioni europee non avremo più il problema nemmeno di questi commissari, che si mettono contro i risarcimenti ai truffati delle banche».

«MODIFICHEREMO IL SISTEMA BANCARIO»

Il vicepremier ha anche garantito che si farà in modo che quanto è accaduto con le banche venete non accada più e per questo, ha detto, «dovremo modificare un po' di cose nel sistema bancario, per dividere tra banche commerciali e banche di speculazione».

IL RICORDO DELLE VITTIME DELLE CRISI BANCARIE

L'assemblea degli ex soci della Popolare di Vicenza, cui partecipano i vice premier Luigi di Maio e Matteo Salvini, è iniziata con un momento di raccoglimento in ricordo delle vittime delle crisi bancarie. Il palazzetto ha osservato 5 minuti di silenzio per ricordare gli imprenditori e i risparmiatori che in questi anni si sono tolti la vita a causa dei danni patiti con i crac degli istituti creditizi.