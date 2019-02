La diretta della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil del 9 febbraio 2019

Una giornata di prime volte quella che vede i sindacati Cgil, Cisl e Uil scendere in piazza a Roma il 9 febbraio per contestare le politiche del governo di Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. È infatti la prima grande manifestazione a cui partecipa Maurizio Landini come segretario generale della Cgil. La prima volta, inoltre, in cui sarà presente anche una delegazione di industriali - quelli di Confindustria Romagna - critici sullo stop alle trivelle. I manifestanti partono alle 9.30 di mattina da Piazza del Popolo per raggiugere Piazza San Giovanni, dove a mezzogiorno è previsto l'intervento dei tre segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, e quindi oltre a Landini anche Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.

LA PROMESSA DI RIEMPIRE PIAZZA SAN GIOVANNI

La scelta di spostarsi su Piazza San Giovanni, dichiarano i sindacati, è dovuta all'attesa di una ampia partecipazione. «Riempiamo piazza San Giovanni» hanno annunciato le associazioni. Landini affila le armi; se il governo «non continua ad ascoltarci, non ci fermiamo il 9 febbraio». «La voce del popolo del lavoro è una voce forte e deve essere ascoltata dal governo», insiste Furlan. Sono 12 milioni, ricordano Cgil, Cisl e Uil, le persone da loro rappresentate. Sarà «una grande manifestazione di partecipazione e di proposta», sottolinea Barbagallo.

LA PIATTAFORMA DI CGIL, CISL E UIL

Al centro della piattaforma dei sindacati c'è il lavoro e soprattutto la creazione di lavoro, che si può fare - insistono - soltanto attraverso un rilancio degli investimenti. Che, invece, la manovra economica - già giudicata «miope e recessiva» - riduce. Quota 100 e reddito di cittadinanza non bastano. Il primo è un passo in avanti ma lontano dall'obiettivo di cambiare davvero la legge Fornero "per tutti" e non solo per una platea ridotta, che comunque penalizza le donne per le quali è più difficile raggiungere 38 anni di contributi e lascia fuori i giovani, per i quali invece sarebbe necessario pensare ad una pensione di garanzia, è la posizione dei sindacati. Che chiedono anche di riconoscere che 41 anni di contributi siano sufficienti per andare in pensione a prescindere dall'età. Bene la lotta alla povertà, dicono, ma il reddito di cittadinanza è "un ibrido" con le politiche del lavoro che rischia di risultare inefficace su entrambi i fronti. C'è poi la questione fiscale: oltre alla lotta all'evasione fiscale ed alla corruzione, Cgil, Cisl e Uil chiedono una riforma del sistema che riduca il peso delle tasse su lavoratori e pensionati. E, tra le altre questioni, chiedono una riforma degli ammortizzatori sociali e della Pa, comprese le risorse necessarie per il rinnovo di tutti i contratti pubblici