Bussetti invita i prof del Sud a impegnarsi di più: è polemica

LA RIVOLTA DEI PRESIDI CONTRO IL MINISTRO BUSSETTI

Parole che non sono andate giù ai presidi. «Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti non può delegittimare il personale 'del Sud' usando espressioni divisive che lasciano intendere che nel Sud non ci si impegna adeguatamente», ha commentato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. «Forse il ministro ignora che in molte aree del Sud le scuole sono l'unico avamposto dello Stato. Delegittimare chi vi lavora significa screditare ed è inaccettabile».

L'ATTACCO DEI CONSIGLIERI CAMPANI DEL M5S

E dura è stata anche la presa di posizione contro il ministro in quota Lega del Movimento 5 stelle. «Le parole pronunciate a Caivano dal ministro Bussetti, oltre a offendere la Campania e l'intero Sud, ledono profondamente la dignità di una categoria, quella dei docenti della nostra terra, che da decenni rappresenta una risorsa preziosa proprio per le regioni del Nord», hanno scritto in una nota i consiglieri regionali campani del M5s. «Professionisti che con sacrificio e senso del dovere, ovunque abbiano lavorato, anche a migliaia di chilometri da casa, hanno trasmesso ai loro studenti i valori, la conoscenza e la cultura che hanno reso grande il Sud e l'intero Paese», hanno aggiunto i pentastellati. «Offendendo loro, Bussetti ha offeso tutti gli studenti e i tanti lavoratori e professionisti che questi meravigliosi insegnanti hanno accompagnato nel loro percorso didattico. Uomini e donne che l'hanno girato in lungo e in largo l'Italia, lontano dalle loro famiglie, dai loro figli, verso i quali Bussetti dovrebbe mostrarsi soltanto grato. Prima di rimettere piede un'altra volta in Campania o in qualunque altra regione del Sud, dovrebbe recitare un profondo mea culpa e scusarsi con l'intera categoria di insegnanti. Altrimenti dimostra di non essere degno della poltrona su cui oggi siede».

GILDA: «AFFERMAZIONI GRAVI E OFFENSIVE NEI CONFRONTI DEI DOCENTI»

«Le affermazioni del ministro Bussetti ci stupiscono e amareggiano e le riteniamo gravi e offensive nei confronti dei docenti e di tutto il sistema scolastico del Sud», ha commentato Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. «Quando, rispondendo alla domanda di un giornalista, afferma che per colmare il gap tra le scuole del Nord e quelle del Sud non occorrono più risorse economiche ma maggiore impegno, lavoro e sacrificio, Bussetti utilizza i soliti stereotipi e luoghi comuni sul Sud fannullone. A tale proposito», ha sottolineato Di Meglio, «giova ricordare al ministro che il 40% degli insegnanti in servizio al Nord proviene dalle regioni meridionali, a dimostrazione che la nostra non è di certo una categoria professionale di nullafacenti».