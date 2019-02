Gli ultimi nodi del decreto su reddito e quota 100

FAMIGLIE NUMEROSE A RISCHIO PENALIZZAZIONE

Sul fronte reddito, uno dei temi più vivi è certamente la scala di equivalenza scelta dal governo per 'selezionare' le famiglie aventi diritto. Come sottolineato da gran parte degli osservatori ascoltati in audizione, dai sindacati all'Upb, il meccanismo previsto penalizza i nuclei con oltre tre figli a carico a vantaggio di chi fa nucleo familiare a sé. La questione non è di facile soluzione perché richiederebbe una rimodulazione complessiva delle risorse e del sistema congegnato finora.

DISOCCUPATI A DUE VELOCITÀ, DISCIMINATI I TITOLARI DEL NASPI

Ma i problemi non sono finiti va aggiunta anche quella che appare quasi come una "trappola" per i disoccupati 'normali'. Da una parte, il decreto sottrae infatti ai beneficiari della Naspi l'assegno di ricollocazione, il voucher (da 250 a 5.000 euro) con cui remunerare centri per l'impiego o agenzie private per l'assistenza personalizzata nella ricerca di un lavoro, d'ora in poi riservato solo a chi avrà il reddito. Dall'altra, offrendo alle imprese un incentivo ad hoc per assumere chi percepisce il nuovo beneficio di cittadinanza, concede una sorta di priorità a quei disoccupati rispetto a tutti gli altri, che le aziende avranno meno interesse economico ad assumere.