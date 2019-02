Di Battista ha attaccato Napolitano per la guerra in Libia nel 2011

«MIGRANTI? PARIGI CI FA LA MORALE MA LI TRATTA COME CANI»

Sempre in riferimento alla questione dei migranti e del rapporto con la Francia, Di Battista ha aggiunto: «Il governo di Parigi non può fare la morale a noi sul razzismo quando i loro gendarmi alcune settimane fa hanno sbattuto i migranti alla frontiera in una foresta come cani». Poi l'attacco diretto al presidente francese sull'Ue e l'Onu: «Noi crediamo nell'Europa come spazio comune, sennò non ci presenteremmo alle elezioni. Io voglio un seggio dell'Europa all'Onu e pretendo una decolonizzazione che non c'é mai stata in Africa, in questo sono molto più europeista di Macron». «Sconveniente l'incontro Di Maio coi gilet gialli? No, non lo credo. Allora Macron non doveva incontrare Renzi dopo la formazione del governo italiano e firmare manifesti contro i populisti», ha aggiunto l'ex deputato. «Se Macron lo vede come lesa maestà é un problema suo. Smorzare i toni? Non dimentico epiteti dei governi francesi, come 'lebbra' parlando del nostro governo».