Le elezioni regionali 2019 in Abruzzo in diretta

I gialloverdi divisi e pronti a contendersi la Regione con il centrosinistra. È il teatro delle elezioni in Abruzzo, in programma per domenica 10 febbraio 2019, con le urne aperte dalle 7 alle 23. Alle Politiche del marzo 2018 il Movimento 5 stelle qui alla Camera ha conquistato il 39,8% dei voti, il centrodestra il 35,8%, il centrosinistra 17,4%, Liberi e uguali il 2,6%, Potere al popolo! il 1,3%. La candidata presidente grillina è Sara Marcozzi, che ha dichiarato: «Noi corriamo per il primo posto, ci fa piacere questo testa a testa con il centrodestra, dato al 38%, mentre a noi attestano un 37%, ma da soli». Matteo Salvini ha mollato i cinque stelle in questa tornata elettorale, ma non è comunque riuscito a imporre un suo candidato: per la destra corre infatti il senatore di Fratelli d'Italia Marco Marsilio, che non è nemmeno abruzzese ma romano, eletto nella circoscrizione Lazio. Per la coalizione di centrosinistra è sceso in campo Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.