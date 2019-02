Il silenzio di Moavero davanti allo scontro tra Italia e Francia

«Francia e Italia sono nazioni alleate e profonda è l'amicizia fra i due popoli», ha detto il ministro degli Esteri. «La difesa e il confronto sui rispettivi interessi e punti di vista, nonché il dibattito politico per le prossime elezioni per il parlamento europeo, non possono incidere e non incideranno sulle solide relazioni che ci uniscono da decenni». Nessun richiamo all'ordine, tanto per Di Maio quanto per Salvini. Liberi, domani come ieri, di proseguire nelle loro invasioni di campo. E di attaccare quel Macron che nell'aprile del 2017 il titolare della Farnesina elogiava apertamente, in un articolo pubblicato sul Corriere della sera, definendolo «latore di azioni concrete, di miglioramenti reali, non solo di riferimenti valoriali — pur fondamentali — e ancor meno di utopie». Macron, scriveva Moavero, «si riallaccia alla scuola dell’europeismo del fare. In un Paese che ama il suo tricolore, dall’esaltante simbologia storica, ha avuto il coraggio di sventolare la bandiera blu-stellata: richiamo d’orgoglio europeo e promemoria a chi questa bandiera la nasconde per pavidità o infelice polemica». Parole che, a un anno e mezzo di distanza, spiegano l'imbarazzo di un ministro europeista - per di più a tinte macroniane - chiamato a tamponare l'impeto sovranista di Salvini e Di Maio. Non, a maggior ragione, il suo silenzio.