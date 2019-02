Dopo la sconfitta in Abruzzo unirsi è d'obbligo

È del tutto evidente che la situazione italiana è doppiamente tragica. Il Paese è in recessione, spaccato come non mai con segnali di inimicizia fra italiani assai pericolosi, e sta sulle palle a molti altri Paesi dalle «millenarie» tradizioni democratiche. In questo stesso Paese i sondaggi dicono che i 5 stelle si stanno sgonfiando (e in Abruzzo si sono sgonfiati) e che la rana–Salvini si sta riempiendo d’aria. Il Pd è stabile, nel suo risultato peggiore, o declina ancora. Le altre forze di opposizione elettoralmente non esistono. Solo se si uniscono al Pd sono competitive, anche qui l’Abruzzo docet.

L'AGGREGAZIONE DI CALENDA È L'UNICA VIA PRATICABILE

L’idea di creare una aggregazione che, sulla base di un programma europeista, rilanci lo sviluppo e un nuovo Welfare e aggreghi quante più forze è possibile è l’unica (ripeto: l’unica) idea praticabile in vista del prossimo, decisivo appuntamento con le urne. Questa idea l’ha avuta Carlo Calenda, un liberale che ha fatto bene il ministro, che ha trovato una strada seria per salvare l’Ilva di Taranto, che è un europeista doc. A sinistra non lo amano. Questa sinistra che non lo ama vede in lui in controluce il nuovo Matteo Renzi, teme il neo-liberismo, vive di fantasmi. Il Pci si accompagnò al liberale di destra Epicarmo Corbino, probabilmente massone, per battere la legge truffa. Se il Pci avesse avuto i capi di oggi avrebbe preferito perdere pur di non compromettersi. Conclusione personalissima: chi non vuole Calenda per ragioni ideologiche è, scusate la franchezza, un cretino.