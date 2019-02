Tajani ha combinato un guaio su Istria e Dalmazia

Doveva commemorare la tragedia delle Foibe nel Comune triestino di Basovizza, ma Antonio Tajani è incappato in uno scivolone irredentista che ha creato un caso diplomatico. Il presidente del parlamento europeo ha concluso il suo discorso in occasione della Giornata del ricordo, domenica 10 febbraio 2019, esclamando «viva Trieste, viva l'Istria italiana, viva la Dalmazia italiana, viva gli esuli italiani, viva gli eredi degli esuli italiani, evviva coloro che difendono i valori della nostra Patria». E la cosa a qualcuno non è andata giù.