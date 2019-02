Torna il centrodestra, ma non è più lo stesso

Ma i veri vincitori sono due. In primis la Lega, che sbaraglia il campo diventando col 28% dei voti di gran lunga il primo partito della regione, e dà un contributo imprescindibile alla vittoria del Centrodestra. Segno che l’effetto onda lunga di Salvini continua inarrestabile, e che il Carroccio sta progressivamente conquistando territori in cui fino a poco tempo fa la sua presenza era minoritaria. In secondo luogo i Fratelli d’Italia della Meloni, che non solo conquistano per la prima volta con Marco Marsilio la presidenza di una regione, ma portano a casa un quasi 7% dei voti che è un dato superiore di quasi tre punti a quello che i sondaggi accreditano sul piano nazionale. Non solo, si avvicinano come peso politico a Forza Italia, che resta ferma poco sopra al 9%.

A DESTRA DILAGA IL SOVRANISMO

Il trionfo della Lega, insieme all’ottima prova di Fratelli d’Italia, conferma che la virata a destra del Paese è poderosa, e che i temi sicuritari e anti immigrazione sono un propulsore che non accenna a perdere colpi. L’Abruzzo serve come test probante anche in vista delle europee di maggio, e offrono a Salvini almeno due spunti importanti. Il primo è che il suo alleato di governo ha iniziato una netta e costante discesa di consensi, dato che nemmeno l’introduzione del reddito di cittadinanza con tanto di spettacolare show sembra fermare. Il secondo che i Centrodestra unito (al momento in cui scriviamo mancano ancora 300 sezioni sul totale delle 1633) è ad un passo dalla maggioranza assoluta dei voti. Fiato alle sirene berlusconiane che da tempo invitano il figliol prodigo Salvini a ritornare da padrone nella casa da cui è partito?