Cosa ci hanno detto le elezioni regionali in Abruzzo

A undici mesi dalle elezioni politiche del 4 marzo il centrodestra a trazione Lega aumenta, e di tanto, il suo consenso. Mentre il Movimento 5 stelle assiste a un vero e proprio crollo. Le Regionali in Abruzzo hanno visto infatti il trionfo, con il 47,8%, del candidato di Fratelli d'Italia Marco Marsilio e il boom della Lega, che nella coalizione ha superato il 26%. Lontanissima la candidata del Movimento 5 stelle, Sara Marcozzi, che si è fermata al 20,7% e ha perso anche la seconda posizione, destinata al candidato del centrosinistra Giovanni Legnini con il 30,8%.

CRESCE IL POTERE DELLA LEGA NELL'ALLEANZA DI GOVERNO

L'esito del voto in Abruzzo ha consegnato a Matteo Salvini la certificazione di quanto i sondaggi dicono da tempo: il potere della Lega all'interno dell'alleanza di governo è in crescita e il messaggio delle urne si riverbera a livello nazionale. Basta un dato a fotografare l'importanza dei risultati: con questi numeri il centrodestra supererebbe di gran lunga quel 40% necessario per avere la maggioranza in parlamento. «È una giornata storica per Fratelli d'Italia e in Abruzzo si afferma un modello esportabile anche a livello nazionale», sottolinea Giorgia Meloni. Ma il leader della Lega, per ora, di tornare alla vecchia "casa" non ne vuole sapere. Convinto, invece, di poter proseguire la sua scalata sull'elettorato di centrodestra.

IL M5S PAGA L'ABBRACCIO CON SALVINI

Il M5s paga non solo la sua idiosincrasia rispetto alle elezioni regionali, e il rifiuto a qualsiasi alleanza con altre liste anche civiche. ma, stando ai risultati, anche la sua esperienza di governo. Il dimezzamento dei voti rispetto alle politiche (dal 40% al 19%) ha del clamoroso. Con potenziali conseguenze nefaste per l'equilibrio interno del M5s. L'ala ortodossa potrebbe farsi sentire già nelle prossime ore, aumentando il pressing su Luigi Di Maio a cominciare da alcuni voti cruciali, come quelli sul caso Diciotti o sulle autonomie. E il rischio, per Di Maio, è di ritrovarsi stretto tra il pressing del dissenso interno e il crescere - sull'onda del voto in Abruzzo - dell'Opa di Salvini. «Se arriviamo terzi è un incubo», spiegava venerdì 8 febbraio, alla chiusura della campagna elettorale, un esponente M5s a microfoni spenti. Con un'appendice: sia Di Maio sia Alessandro Di Battista, in Abruzzo, ci hanno messo la faccia. Con il leader del M5s che, al pari di Salvini e degli altri leader del centrodestra, è tornato più volte nella regione negli ultimi giorni.

DELUSIONE NEL CENTROSINISTRA NONOSTANTE IL SECONDO POSTO

La partita di Salvini si preannunciava "win-win" e così è stato. La Lega ha confermato infatti di essere il traino del centrodestra in un Abruzzo che, solo 11 mesi fa, rappresentava la Regione più a Nord in Italia dove Forza Italia aveva superato l'allora Carroccio. Anche se Silvio Berlusconi sfiora la doppia cifra con il 9,5%. Un pizzico di delusione filtra nell'alleanza di centrosinistra guidata da Giovanni Legnini. Il suo schieramento ha messo insieme otto liste e uno spettro amplissimo di forze, incluse Sinistra Italiana-Leu. Ma non ha saputo convincere la maggioranza degli elettori abruzzesi.