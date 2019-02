La cena organizzata da Micheli con Salvini e Fontana

Indovina chi viene a cena: Francesco Micheli ha invitato per questa sera, 11 febbraio, a Milano, il vicepremier Matteo Salvini e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, occasione per i due politici di incontrare un pezzo dell'establishment lombardo che, a sua volta, può "annusare" i nuovi potenti, il leader della Lega in particolare reduce dal fresco successo delle Regionali in Abruzzo. Intorno alla tavola apparecchiata dal finanziere (difficile che Salvini questa volta posti una foto del piatto) saranno una novantina di persone. Tra queste spiccano i direttori dei due principali giornali che hanno la sede a Milano: il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, e quello del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Ma ci sarà anche Vittorio Feltri, direttore di Libero. Non ci sarà invece Mario Calabresi, in uscita da Repubblica. Con un'altra tempistica, spiega Micheli, «avrei invitato il suo successore», ovvero Carlo Verdelli, che però non è ancora insediato. E quindi si è preferito soprassedere, a quanto pare.