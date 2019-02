Il reddito di cittadinanza scatena la guerra sui poveri

TAGLIATI I FONDI ALLE REGIONI

Si sentono esclusi anche gli enti locali. Le Regioni, che si sono viste scippare nel "decretone" circa mezzo miliardo di euro per il rilancio dei centri per l'impiego e l'assunzione dei dipendenti necessari, hanno chiesto al governo di mantenere il modello attuale realizzato intorno al Rei. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, ha denunciato: «Il primo effetto del reddito è stato azzerare quanto faticosamente costruito in Emilia-Romagna: abbiamo istituito il reddito di solidarietà regionale, che integra il Rei, affidandone la gestione ai servizi sociali dei Comuni. Ora si dice ai sindaci che cambia tutto, con il risultato di mettere in crisi i nostri centri per l’impiego, che oggi si occupano di presa in carico, orientamento formativo, incontro tra domanda e offerta di lavoro. E non possono diventare sportelli per sussidi». I sindaci - e la questione ha non poche ricadute in termini di consenso - con il sussidio lasciato in eredità dal governo Gentiloni hanno mappato le sacche di povertà nel loro territori, hanno creato collegamenti con le associazioni impegnate nei quartieri, e riescono a dare (seppure di entità limitata) risposte economiche ai bisogni dei loro elettori.

A SINDACATI E CONFINDUSTRIA LE BRICIOLE

Il reddito di cittadinanza rischia, poi, definitivamente di ridurre al minimo il potere d'interdizione che sindacati e associazioni datoriali hanno sulle politiche del lavoro. Nei percorsi di formazione il vero player è il pubblico. Vista la platea del reddito (poco scolarizzata, disoccupata da tempi immemori, fuori dalla rivoluzione digitale) le risorse saranno monopolio di soggetti poco appetibili per le aziende. Senza dimenticare che gli incentivi per chi assume, come detto destinati a lavoratori fuori dal mercato, finiranno negli anni per erodere la quantità di sgravi che in questi anni il governo ha utilizzato per tagliare il cuneo fiscale e sostenere il welfare aziendale, al centro dei contratti nazionali firmati dalle parti sociali. In quest'ottica, almeno per ora, i sindacati e Confindustria dovranno accontentarsi delle briciole: il ristorno delle pratiche per il calcolo degli Isee fatte dei Caf, dove i confederali la fanno da padrone, e la formazione in outsourcing per agenzie del lavoro e gli enti bilaterali, quando i soggetti pubblici non riusciranno a erogarla da soli.