Cosa ha detto Salvini dopo il successo in Abruzzo

ANCHE CONTE SMINUISCE LA PORTATA DEL VOTO

Sulla stessa lunghezza d'onda di Salvini anche il premier Giuseppe Conte, che ha provato a rassicurare sull'assenza di contraccolpi per il governo. «Sono elezioni regionali di una regione centrale. Aspettiamo di leggerle e di vedere le valutazioni che spettano agli esponenti delle forze politiche. Il dato mi sembra abbastanza chiaro, ma questo non cambia nulla per il governo centrale. Continuiamo a lavorare, non cambia nulla».

IL SILENZIO PREOCCUPATO IN CASA M5S

Fa rumore, tuttavia, il silenzio in casa M5s, dove nessuno dei vertici ha ancora proferito parola all'indomani del voto. Per Gianluigi Paragone il risultato va, tuttavia, ridimensionato. «Subito dopo le politiche non abbiamo vinto in Molise e in Friuli», ha detto ai microfoni di Radio Cusano Campus. «Il voto delle amministrative è marginale e si prendono in considerazione aspetti della quotidianità, è un voto che riguarda soprattutto la sanità». Il risultato delle regionali «dice che i cittadini abruzzesi hanno gradito il modo in cui in questi anni sono state gestite le cose e quindi non avevano intenzione di cambiare. Evidentemente gli abruzzesi sono soddisfatti della gestione del centrosinistra e di quella del centrodestra nel recente passato».