Gli emendamenti al decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza

L'ALLARME DELLE REGIONI SU CENTRI PER L'IMPIEGO E NAVIGATOR

Cristina Grieco, coordinatrice della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, ha lanciato in parlamento l'allarme sui fondi per la riforma dei Centri per l'impiego, che sarebbero «praticamente dimezzati rispetto allo stanziamento della manovra». In particolare c'è stata «una riduzione importante dei fondi per il rafforzamento centri: in manovra si prevedevano investimenti fino a un miliardo, ora sono previsti 480 milioni per il 2019 e 420 per il 2020». Inoltre i 6 mila navigator che devono essere selezionati da Anpal «senza concorso» creano difficoltà organizzative e problemi per la futura stabilizzazione visto che «andremo a inserire una massa di precari» in un ente che ha già «654 precari in attesa». Grieco ha sottolineato che «in via preliminare questa imposizione di personale rappresenta una invasione di campo rispetto a una competenza che è incontrovertibilmente delle Regioni». Inoltre secondo la Grieco se il decretone dovesse «essere convertito in questo termini», in particolare sull'assunzione dei navigator, il ricorso alla Corte costituzionale sarebbe «un'ipotesi che prenderemmo seriamente in esame, perché non si tiene conto delle competenze» in capo alle Regioni. Anche perché per ora non è chiaro «dove dovrebbero operare i navigator, cosa dovrebbero fare e da chi dovrebbero dipendere».