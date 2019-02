Il discorso del premier Conte al parlamento europeo in diretta

VERHOFSTADT: L'ITALIA È FANALINO DI CODA, È COMINCIATO CON BERLUSCONI

Il numero uno dei liberali europei Guy Verhofstadt ha voluto fare il suo intervento in italiano. Prima ha dichiarato che l'Italia è la culla della civiltà europea. Poi ha spiegato di aver visto l'Italia passare da Paese fondatore dell'Europa a fanalino di coda. E tutto questo è iniziato non con questo governo ma col malgoverno di Berlusconi. Tuttavia ha voluto anche elencare le colpe di questo esecutivo. ​I veri capi di questo governo sono Di Maio e Salvini, che è specializzato in bloccare i porti, ma blocca anche la riforma di Dublino la creazione di una frontiera europea e questo è un comportamento assurdo perché sono i cittadini italiani a pagare. Questo governo «è sotto il pressing del Cremlino. Il vostro governo non ha una strategia per la crescita, ha solo una tattica per farvi rieleggere. Per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio?», ha detto Verhofstadt, definendo ridicolo il Di Maio che prima scrive a Macron per un'alleanza e poi incontra il leader dei gilet gialli che vuole il golpe contro lo stesso Macron.

FIORENZA: CRIMINALIZZAZIONE DELLE ONG È INDEGNO DI UN PAESE CIVILE

Eleonora Fiorenza ha indossato per l'occasione una felpa di Open Arms, l'organizzazione non governativa: «Avete avviato un processo di criminalizzazione delle Ong che è indegno di un Paese incivile», ha dichiarato Fiorenza, le chiedo se un ministro indagato per sequestro di persona può indicare all'Europa le politiche sulla migrazione?. L'8 marzo le donne scenderanno in piazza, ha detto Fiorenza ricordando tutte le violazioni dei diritti sull'aborto e lo sfratto della Casa delle donne a Roma.

VERDI: IL VOSTRO ANTAGONISMO È TEATRALE QUANTO STERILE

I verdi hanno criticato Conte sulla Tav: «Il vostro governo si divide su progetti faraonici» invece di scegliere la transizione energetica anche se l'Italia è esposta al cambiamento climatico. «Il vostro governo», ha detto il presidente Philippe Lamberts, «sceglie un antagonismo quanto teatrale e quanto sterile». Potreste prendere esempio da Pietro Bartolo e Domenico Lucano, invece fate dei migranti il capro espiatorio di tutti i mali dell'Italia. Potreste stringere le mani al nostro parlamento che ha abbandonato Dublino in nome della solidarietà europea: la nostra riforma va esattamente incontro alle esigenze dichiarate dal vostro governo. Due milioni di italiani hanno scelto di lasciare il loro Paese negli ultimi 15 anni, pensa che le vostre politiche li indurranno a tornare o indurranno i loro fratelli a restare?

AGEA: ABBIAMO DATO OTTIMI PILOTI ALL'ITALIA, LI DAREMO ANCHE ALL'UE

Laura Agea invece ha difeso il governo. Ha chiesto la chiusura della doppia sede del parlamento: «A volte chiusi in queste gabbie ci ricordiamo del popolo», ha detto rivolta ai suoi colleghi. «Noi siamo amici dei francesi», ha detto la rappresentante M5s. Sulle pensioni degli europarlamentari, c'è già una nostra proposta, ha detto Agea, chiedendo a Tajani di dare attenzione a quella proposta. Tutto questo non è stato realizzato ma lo faremo noi, grazie al sostegno dei cittadini. «Abbiamo dato una ottima squadra di piloti all'Italia e ne daremo un'altra anche all'Europa», ha concluso.

BIZZOTTO: BASTA CON LA DITTATURA COMUNISTA DI MADURO

«Dobbiamo dire basta alla dittatura comunista di Maduro», ha invece dichiarata l'europarlamentare Bizzotto per la Lega, dimenticandosi probabilmente che il governo italiano ha bloccato la dichiarazione congiunta in Europa. Bizzotto ha ricordato le richieste di autonomia di Lombardia Veneto ed Emilia Romagna a cui ha chiesto che il governo dia una risposta. «Basta con l'Europa di Juncker, di Merkel e Macron che vogliono comandare a casa nostra», ha infine attaccato l'europarlamentare. «Dopo le elezioni europee avremo un'altra Europa capace di tutelare i nostri cittadini e le nostre imprese. Buon lavoro presidente Conte!»