La sinistra pensi a una alleanza larga e lasci Di Maio alle sue rovine

IL CENTROSINISTA DEVE SCEGLIERE UN NUOVO NOME E NUOVO LEADER

Restano per chi firmerà il manifesto promosso da Calenda il tema del nome e il tema del leader. Il nome deve ricordare l’Europa. Inutile girarci attorno. Bisogna scommettere su quanto resiste di fantasia europeista nel Paese e su quelle fasce di cittadini del Nord che non vogliono la decrescita. Il leader va trovato in una figura rappresentativa, preferibilmente femminile (non Federica Mogherini né la Laura Boldrini, per capirci), assai combattiva. C’è ancora un po’ di tempo. L’importante è che le liste non siano fatte dei soliti noti e non siano interpretabili come renziane o anti-renziane. Ci sono persone che non nomino, e pregherei Calenda di imitarmi, che devono capire da sé che questo giro non possono correre. Mettete i Bartòlo invece, mettete quelle signore che hanno mobilitato le piazze di Roma e Torino, mettete lavoratori e giovanissimi. Mettetevi a caccia, insomma, di facce nuove.