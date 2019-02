I sondaggi politici dell'11 febbraio 2019

Le elezioni in Abruzzo hanno sancito un netto calo soprattutto per il M5s, calo certificato anche dal sondaggi settimanale di Swg realizzato per il Tg di La7. In particolare i grillini sono scesi di 0,7 punti passando dal 24% al 23,3%. Stabile invece l'alleato del governo. La Lega rimane infatti primo partito con il 33,8%. Per grillini e Carroccio si tratta del più ampio distacco dalle elezioni del 4 marzo ora sopra il 10%. Complessivamente il governo rimane sopra il 57% anche se proprio in virtù del calo grillino ha perso lo 0,7%.