Le conclusioni dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione

IN CASO DI ANNULLAMENTO PENALI NON CALCOLABILI CON PRECISIONE

In caso di annullamento del progetto Tav, invece, il costo massimo tra penali e rimborsi non è calcolabile con precisione. Nella relazione tecnico-giuridica che accompagna l'analisi costi-benefici, il Mit sostiene che le variabili da considerare sono molte e che i profili evidenziati «non consentono di determinare in maniera netta i costi in caso di scioglimento». Esistono infatti «più soggetti sovrani» che dovrebbero negoziare tali importi. Le voci da considerare, in ogni caso, sono le seguenti:

1) La prima è quella degli importi a titolo di risarcimento per lo scioglimento dei contratti in corso per servizi d'ingegneria e lavori. Una percentuale che oscilla tra il 10 e il 30% e che va parametrata non sul costo totale dell'opera, ma solo sui contratti effettivamente in essere, e cioè su circa 1,3 miliardi di euro. Il conto finale per questa voce oscillerebbe quindi tra i 130 e i 400 milioni di euro. Il Mit lo ha precisato spiegando che nella relazione «è presente un errore materiale macroscopico che determina un eventuale costo di uscita dall'opera abnorme rispetto alla realtà». Alla luce di tale precisazione, il costo d'uscita effettivo si aggirerebbe tra 1,6 e 1,8 miliardi, non 4,2 miliardi come scritto in precedenza. Una cifra molto inferiore rispetto a quella stimata da Telt, la società italo-francese incaricata di costruire il tunnel (tra 2,3 e 4 miliardi). L'analisi del Mit, inoltre, non calcola i costi dei lavori di messa in sicurezza della parte già scavata e nemmeno quelli di adeguamento della linea storica, stimati in 1,5-1,7 miliardi. Sommando queste voci il totale sarebbe di 3,6 miliardi al massimo.

2) La seconda voce, a titolo di risarcimento o penalità, scatterebbe solo nell'ipotesi in cui lo scioglimento venisse giudicato alla stregua di una violazione dell'accordo per colpa grave. L'importo varia tra un minimo di 16 milioni e un massimo di 81 milioni di euro.

3) La terza voce è relativa alla possibile rivalsa dei costi sostenuti da parte della Francia. La somma indicata ammonta a circa 400 milioni, ma «è lecito ipotizzare che la pretesa risarcitoria legittima difficilmente raggiungerebbe l'intero ammontare».

4) Infine ci sono i fondi versati dall'Unione europea: 535 milioni che potrebbero essere richiesti come restituzione e altri 297 milioni di somme non ancora ricevute.